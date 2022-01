Programa CRIA divulga lista de novos beneficiários em Penedo

Confira relação dos cadastrados a partir de janeiro

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), divulga a lista de mães de família de baixa renda incluídas no Programa Criança Alagoana (CRIA).

A relação das beneficiárias incluídas neste mês de janeiro no CRIA inclui mais 150 penedenses (confira lista abaixo do texto) no programa que distribui mensalmente R$ 150,00 para auxiliar as mães na compra de alimentos e itens de higiene para crianças.

O Programa CRIA atende cerca de 4 mil famílias em Penedo e alcança um número cada vez maior do público-alvo por conta das ações desenvolvidas no governo Ronaldo Lopes.

De forma regular e descentralizada, a SEMDSH Penedo identifica mulheres gestantes, puérperas e mães de crianças com até seis anos de idade, seja por meio do atendimento na sede da pasta ou nos serviços de assistência social (CRAS e CREAS), trabalho que também acontece nas ruas, ações de busca ativa, porta a porta.

RELAÇÃO BENEFICIÁRIAS DO CRIA PENEDO/JANEIRO

CRIA JANEIRO