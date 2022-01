Programa de crédito da Caixa é esperado para fevereiro

De acordo com o colunista do Globo, Lauro Jardim, após um embate com a Casa Civil, que queria um plano mais ousado, a Caixa Econômica Federal lançará, no início de fevereiro, um programa de concessão de microcrédito. O programa vem a tona após parte do chamado “pacote eleitoral” do presidente Jair Bolsonaro já ter entrado em vigor com o Auxílio Brasil e o Vale Gás.

Para além dos cálculos políticos, fato é que a estimativa já prevê que 20 milhões de cidadãos brasileiros, incluindo os negativados, busquem o acesso ao dinheiro por meio do programa de crédito.

Ainda falando de previsões, estima-se que até maio, 5 milhões já tenham requerido o crédito que chega ate R$ 3 mil a juros mais baixos.

Mas não são apenas os negativados que poderão solicitar o crédito. A Caixa também pretende atender aos não bancarizados. O projeto é abrir 300 agências físicas em 2022, concentradas no interior do Norte e Nordeste.

Entretanto, é sabido que a Caixa já oferece o programa de empréstimo de crédito “Caixa Tem”. A pergunta que fica é: para que mais um programa?

A diferença do “Crédito Caixa Tem” em relação à nova modalidade é que o primeiro não é concedido para negativados com restrição no SPC ou Serasa.

Ademais, enquanto o atual de serviço oferecido pelo Caixa Tem é de no máximo R$ 1 mil, o novo programa, como já foi informado acima, será de R$ 3 mil.