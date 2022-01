O programa de estágio da GK Ventures recebe inscrições de jovens talentos interessados em ingressar na companhia.

Com o propósito de formar a próxima geração de agentes de transformação do Brasil, a iniciativa é uma ótima oportunidade para quem deseja adquirir conhecimento e colocar em prática todo o conteúdo aprendido em sala de aula.

Podem participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos de Direito, Exatas, Administração ou Economia com, no mínimo, um ano e meio a dois anos para a formação. Cabe ressaltar, ainda, que a empresa busca talentos alinhados com o seu propósito de gerar impacto por meio de investimentos em empresas inovadoras e que visam resolver grandes problemas do mundo atual.

Com duração de até dois anos, o programa será divido em fases, que permitirão que os estagiários atuem diretamente em cada uma das três verticais de investimento da gestora, quais sejam: educação, saúde e mudanças climáticas. Dessa forma, eles terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia e o funcionamento de uma gestora de investimentos, apoiando projetos e negócios capazes de promover impacto e fazer a diferença na sociedade.

Além disso, eles passarão por uma jornada de desenvolvimento, participando, também, de treinamentos, imersões e projetos multidisciplinares.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a vale refeição, plano de saúde, curso de inglês para quem não tiver proficiência e treinamento de avaliação de investimentos.

Como se candidatar

Os interessados tem até o início de fevereiro para se candidatar diretamente no site da empresa. Clique aqui para se inscrever!

O processo seletivo será 100% online e dividido em etapas, sendo: teste de raciocínio fluido e perfil comportamental, além de avaliação individual dos finalistas com participação do time da GK Ventures.