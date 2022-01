Programa Outras Palavras: estudantes da rede estadual terão direito a cursos de idiomas

Serão beneficiados estudantes maiores de 15 anos, que estejam regularmente matriculados na 1ª ou 2ª séries do ensino médio em escolas da rede pública estadual, disponham de 5 horas semanais, no turno oposto ao que estudam, e tenham Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

A execução do programa fica a cargo da Secretaria da Educação (SEC), que está autorizada a celebrar contratos ou parcerias com instituições públicas ou privadas, identificar os cursos, o quantitativo de vagas a serem ofertadas e os requisitos e as condições para a obtenção do benefício.