Programa Treinar para Empregar oferece 665 vagas para capacitação profissional

O Serviço de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, está disponibilizando gratuitamente através do programa Treinar Para Entregar 665 vagas de minicursos, cursos e oficinas de qualificação.

As vagas são para o mês de janeiro e os cursos serão ministrados na modalidade presencial, obedecendo a todos os cuidados contra a Covid-19.

As atividades estão sendo divulgadas pela página @semdecsimmsalvador no Instagram e as inscrições são feitas pelo site.

Como novidade, o Simm vai oferecer o curso de Montador do Sistema Fotovoltaico, de 24 deste mês a 1° de abril. Em parceria com a Trecon – Treinamento e Consultoria, a atividade dispõe de 20 vagas e será integrada pelas Trilhas de Instalação Elétrica, NR35, NR10 (Normas de Regulamentação) e Montador de Sistemas Fotovoltaicos, completando uma carga horária de 120 horas.

Entre as vagas de janeiro, o Serviço, por meio de ações do Simm Prepara, vai auxiliar o trabalhador na participação do processo seletivo de emprego. Cursos e oficinas vão contemplar os candidatos reprovados e o público com dificuldade no processo de recrutamento.