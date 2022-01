Projeto busca profissionais LGBTQIA+ de Salvador na área audiovisual

Foto: Divulgação/Myla Guimarães O Projeto Película Colorida está mapeando profissionais LGBTQIA+ de Salvador que trabalhem com audiovisual. O objetivo é lançar um website com currículos e perfis de pessoas que atuam na área. As inscrições começam na próxima segunda-feira (24) e seguem até o dia 25 de fevereiro.

Do banco de dado serão escolhidos alguns personagens para a realização de um documentário. A produção audiovisual vai promover um espaço de troca de conhecimentos, pluralidade de falas e representações. A discussão vai abordar temas como diversidade de gêneros e sexualidades no campo da cultura, mais especificamente no mercado de produção audiovisual.

O filme vai reunir depoimentos, registrar e documentar o protagonismo, atuação e vivências desses profissionais e será veiculado no canal do projeto no Youtube.

As inscrições estão abertas por meio deste link. Todo o processo pode ser acompanhado pelas redes sociais do Projeto, tanto no Facebook, quanto no Instagram a @peliculacolorida.