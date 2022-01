Projeto Capeiragem Mirim abre 100 vagas para cursos gratuitos em Camaçari

Foto: Divulgação/Lucas Barbosa

O projeto Capoeiragem Mirim abriu 100 vagas para cursos gratuitos voltados para crianças e adolescentes, dos 6 aos 16 anos, em Camaçari. A imersão será em estudos e práticas de capoeira. As inscrições começam no dia 31 de janeiro e seguem até 16 de fevereiro, sempre às segundas e quartas, das 14h às 17h, no CEUS (Centro de Artes e Esportes Unificados) – localizado na Praça de Esporte e Cultura, PHOC 3, em Camaçari.

As vagas são oferecidas exclusivamente para residentes de Camaçari e que estudem em escolas públicas. A iniciativa terá duração de 10 meses, com oito turmas ao todo. Já as aulas acontecerão às segundas e quartas no turno oposto ao horário escolar do aluno.

Segundo a organização, é importante que as famílias participem, por isso, os eventos e reuniões de integração com os pais participantes do projeto acontecem sempre às sextas. Para a inscrição é necessário que um responsável da criança ou adolescente compareça ao CEUS com seu documento de identificação com foto e do aluno que deseja matricular, além do comprovante de matrícula em escola pública. Em relação aos benefícios, os estudantes terão alimentação e todo acompanhamento necessário incluindo uniforme, máscara de proteção, lanche, livros e a roupa adequada para a prática da arte marcial.