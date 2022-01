Projeto do Shopping Bela Vista abre seleção para novos influenciadores digitais

O Shopping Bela Vista anunciou nesta terça-feira (18) a abertura de um processo seletivo gratuito para novos influenciadores digitais. A iniciativa selecionará quatro candidatos para as categorias de profissional e aspirante. A inscrições vão até o dia 23 de janeiro através do preenchimento do formulário no site.

O processo seletivo será divido em três partes. Serão selecionados pessoas que ainda não têm experiência, para a categoria aspirante, e aquelas que já são remuneradas por seu conteúdo, para a categoria profissional.

Serão selecionadas 40 pessoas para as próximas etapas do processo, seguindo para avaliações que serão feitas ao longo de três semanas seguindo critérios técnicos e subjetivos.

É importante lembrar que apesar da data limite para o envio dos formulários, caso o limite de 100 pessoas por modalidade seja atingido as inscrições serão encerradas automaticamente.

Quatro participantes serão contratados seguindo os critérios de seleção, que avaliam o perfil sociodemográfico, que deve ser alinhado com o público do shopping, e o perfil pessoal e de suas redes sociais. E no caso os participantes profissionais, também serão avaliados os portfólios de seus trabalhos, assim como quantidade e perfil de seguidores.

Aqueles que forem selecionados ganharão uma mentoria exclusiva com o time de marketing do shopping Bela Vista, receberão remuneração e diversos benefícios, vale-compras e kits de acessórios para melhorar sua performance. Por isso, é preciso morar em Salvador ou Região Metropolitana e falar português.