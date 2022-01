Projeto Neojibá abre novas vagas para Salvador e interior do Estado

O projeto Neojibá está com vagas abertas para novos integrantes. As pré-inscrições, que vão até o dia 6 de fevereiro, devem ser feitas através do site. Para isso, o interessado deve apresentar nome, data de nascimento, RG, CPF, telefone, endereço e e-mail.

Todos aqueles que tiverem interesse em ingressar no NCN e no Núcleo de Territórios do Neojibá (NTN) devem ter entre 6 e 17 anos e estarem matriculados ou já terem concluído o ensino médio. Com exceção dos grupos do Núcleo Central do Neojiba (NCN), como a orquestra Dois de Julho, Orquestra Castro Alves, Orquestra Pedagógica Experimental e dos Coros do Núcleo Canto do Coral, não é obrigatório ter conhecimento musical prévio.