Projeto social de futebol feminino ‘Esporte na Cidade’ abre matrículas

O projeto social Esporte na Cidade abriu novas inscrições para crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos. As matrículas só podem ser feitas por pais ou responsáveis, nos dias respectivos às aulas, sendo eles: segundas e quartas, de 9h às 12h, e de 14h às 17h, no estádio de Pituaçu; e em Cajazeiras, terças e quintas, 9h às 17h.

As aulas gratuitas de futebol feminino acontecem no estádio de Pituaçu e no campo anexo ao Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. Para realizar o cadastro, é necessário a apresentação de um documento de identificação da aluna, atestado de matrícula na escola e comprovante de residência.