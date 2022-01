Projeto Sou verão terá atividades esportivas, na Barra, no próximo sábado (15)

O Projeto Sou Verão, idealizado pelo Correio, levará atividades esportivas para a Barra no próximo sábado (15). O projeto que incentiva os cuidados com a saúde e bem estar, teve inicio no último fim de semana e segue até o dia 22 de janeiro, com o encerramento na Barra.

Com acesso gratuito, aqueles que quiserem participar devem se inscrever no local, apresentando comprovante do cartão de vacinação Covid-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação.