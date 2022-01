Pula Parcela Itaú: banco visa auxiliar clientes do crédito imobiliário com o programa

O financiamento de imóveis do Itaú, possui a chamada “Pula Parcela Itaú “, que permite ao cliente não pagar a hipoteca no máximo duas vezes ao ano. Segundo a instituição, o sistema visa auxiliar os clientes nos meses de maior dificuldade de pagamento de contas. Para saber mais, continue com a leitura da matéria deste domingo (02) do Notícias Concursos.

Como funciona o Pula Parcela Itaú

Primeiro, você pode pular, no máximo, duas parcelas do financiamento a cada ano. Em outras palavras, com o Pula Parcela Itaú você pode interromper os pagamentos por dois meses consecutivos. Além do mais, tal ação pode se repetir após 12 meses. Desta forma, as prestações ignoradas serão adicionadas ao crédito ainda devido. Ou seja, o valor é diluído no restante do contrato.

Segundo o Itaú, esse tipo de parcelamento vale para queles que já tenham pago mais que sete parcelas antes da quitação do contrato. Mas, há outra exigência que é ter o financiamento em dia e sem atrasos.

Para contratar esse pacote de “pula parcela”, os clientes solicitam e concluem as operações online. Basta baixar o app Itaú, bem como clicar no “Financiamento Imobiliário”. Depois disso, é possível escolher qual parcela deseja pular. Para aqueles que ainda não possuem o empréstimo, o contrato também pode ser contratado online.

Facilidade no processo

A instituição, inclusive, presta serviços através do WhatsApp e dá suporte durante o recrutamento. Além do mais, a resposta ao pedido do financiamento sai com o prazo de 1 hora. Isso é válido para os contratos que vão até R$ 1,5 milhão.

Os financiamentos do Itaú permitem a utilização do FGTS para dar entrada no imóvel. Sem contar que os clientes também podem incluir taxas do cartório, bem como outras taxas de custos na parcela do financiamento.

Da mesma forma, para assinar um contrato de crédito imobiliário, os clientes podem simular e enviar propostas pela Internet. Ademais, podem enviar documentos para a análise e, em seguida, solicitar avaliação dos imóveis. Finalmente, caso aprovado, emite-se o crédito do financiamento em até três dias úteis. E aí, para ter direito ao Pula Parcela Itaú, basta estar dentro dos critérios avaliativos.

