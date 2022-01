quais são as opções para quem estava no programa

Há cerca de três meses chegava oficialmente ao fim o Auxílio Emergencial. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 39 milhões de pessoas receberam pelo menos uma parcela deste programa no ano passado. Com a conclusão dos pagamentos, muita gente acabou ficando sem nenhum tipo de ajuda.

E isso nem é algo que a oposição está dizendo. Os números do próprio Governo Federal estão mostrando isso. Em entrevista ainda no ano passado, o próprio Ministro da Cidadania, João Roma, disse que algo em torno de 25 milhões de pessoas que faziam parte do Auxílio Emergencial ficaram sem nada depois do fim do projeto em questão.

O fato é que três meses depois da conclusão desses repasses, muitos daqueles usuários ainda não receberam nenhum tipo de nova ajuda no lugar. Nas redes sociais, não é muito raro ver mensagens de usuários que dizem que depois do fim do Auxílio Emergencial não estão encontrando mais nenhum outro complemento de renda.

Mas então quais seriam as opções para essas pessoas? Do pondo de vista do Governo Federal, não há muito espaço. Talvez a principal delas seja o Auxílio Brasil. O programa em questão está pagando R$ 400 para algo em torno de 17,5 milhões de indivíduos. Cerca de 3 milhões entraram somente neste último mês de janeiro.

Mas o fato é que esses números não são suficientes para atender todo mundo que perdeu o Auxilio Emergencial. Na verdade, esse patamar de pagamentos não daria para atender nem metade dos usuários que estavam naquele programa. Mas há previsão de novas entradas nos próximos meses. Então é importante manter o Cadúnico sempre atualizado.

E o vale-gás nacional?

Em tese, o vale-gás nacional seria uma outra opção para este público. Mas o fato é que pelo menos neste primeiro momento, esse é um programa que está indo apenas para as pessoas que estão no Auxílio Brasil.

Então na prática, para se entrar no vale-gás nacional vai ser preciso estar dentro do novo Bolsa Família. Esse é um ponto que está levantando uma série de críticas. Algumas pessoas acreditam que o Governo poderia estar dando uma ajuda para quem já recebe dinheiro.

O Palácio do Planalto se defende afirmando que essa foi uma maneira que eles encontraram para facilitar o processo de pagamento. Basicamente eles usaram a estrutura existente do Auxílio Brasil para pagar também o vale-gás nacional.

Além dos Auxílios pagos em dinheiro

Para quem saiu do Auxílio Emergencial e está sem nada, existem também opções que não pagam nada em dinheiro, mas dão descontos. É o caso do sistema da Tarifa Social de Energia Elétrica. Para participar, é preciso estar no Cadúnico.

Além disso, é preciso ter uma renda per capita média familiar mensal de até meio salário mínimo. De acordo com o Governo Federal, cerca de 11 milhões de pessoas foram inseridas nesse sistema que dá desconto na conta de luz todos os meses.

Não é preciso, portanto, fazer nenhum tipo de inscrição para receber esse projeto. O próprio Governo Federal analisa os dados dos usuários e decide quem pode ganhar essa ajuda. Cidadãos que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem receber.