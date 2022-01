qual a diferença entre o cartão novo e o antigo?

O Governo Federal deve começar os pagamentos da primeira rodada do ano do Auxílio Brasil ainda nesta semana. De acordo com o calendário oficial do programa, pelos próximos dias vai haver a liberação do dinheiro para quatro grupos. Ao todo, estima-se que cerca de 17,5 milhões irão receber o benefício em janeiro.

Mas mesmo com a proximidade dos pagamentos do programa, o fato mesmo é que ainda tem gente com dúvidas sobre esses repasses. Uma dessas questões gira em torno do cartão de acesso do benefício. Desde a última semana, o Governo Federal está enviando esses dispositivos para os endereços desses beneficiários.

O cartão é novo, tem um visual moderno e conta com o nome do Auxílio Brasil em seu design. Mas nem todo mundo deve recebê-lo. De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, apenas as pessoas que estão entrando agora no programa é que poderão pegar esse dispositivo.

Isso porque quem já tinha o cartão antigo do Bolsa Família, vai poder continuar usando ele normalmente. Segundo o Ministério da Cidadania, os dois cartões fazem basicamente as mesmas coisas. Eles servem para que o cidadão saque o dinheiro do Auxílio Brasil exatamente do mesmo jeito.

Então qual é a diferença entre os cartões novos e antigos? Nenhuma. De acordo com o Ministério da Cidadania, quem não vai receber o novo dispositivo não precisa se preocupar. Isso porque essas pessoas irão poder seguir recebendo o benefício novo da mesma maneira. Não há nenhuma mudança.

Preciso solicitar o cartão?

Não. Não é preciso fazer uma solicitação para receber o cartão. Como dito, quem já tem o antigo por fazer parte do programa, pode seguir usando ele normalmente. Não vai ser preciso trocar pelo novo. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está dizendo.

Quem faz parte do grupo das pessoas que irão entrar agora também não precisa solicitar nada. De acordo com o Governo Federal, esses brasileiros irão ganhar o dispositivo de forma automática. Então é só esperar chegar pelos Correios.

Não tenho o cartão

Quem está no programa há mais tempo mas não tem o cartão por algum motivo, também não precisa solicitar. Pode ser que você não ganhe um dispositivo novo. Mas o fato é que isso não impede o recebimento do dinheiro.

De acordo com as informações do próprio Ministério da Cidadania, dá para mexer no Auxílio Brasil através de meios digitais como Caixa Tem, por exemplo. Além disso, dá para sacar a quantia sem o cartão, usando apenas os documentos pessoais.

Auxílio Brasil começa no dia 18

Recentemente, o Governo Federal anunciou oficialmente o calendário do Auxílio Brasil para este ano de 2022. De acordo com o que se sabe até aqui, a primeira liberação do ano acontece já nesta terça-feira (18).

Na ocasião, os pagamentos irão para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. O calendário segue pelos próximos dias até chegar na data 31 de janeiro, que é quando vai acontecer o último repasse.