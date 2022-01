qual é o processo de solicitação?

Muitas vezes, para obter crédito, instituições financeiras exigem que uma pessoa seja o titular da conta. No entanto, o empréstimo Itaú não correntistas é uma opção da instituição para quem não é cliente. Ou seja, o crédito não é exclusivo para correntistas. Entenda melhor a respeito na matéria deste domingo (23) do Notícias Concursos.

Como solicitar empréstimo Itaú não correntistas?

Na verdade, o empréstimo Itaú para correntistas não é apenas para quem não possui conta na instituição. Ele serve para quem possui apenas cartão de crédito do Itaucard ou poupança institucional.

Primeiramente, os interessados precisam acessar o endereço eletrônico oficial de empréstimos do Itaú para os não correntistas. Assim, na página existe um formulário onde os consumidores têm de fornecer dados como:

Documento de identidade;

E-mail;

Número do telefone.

Em seguida, é preciso clicar no ícone específico para iniciar a simulação. Portanto, após informar o valor desejado e quantidade de parcelas (lembrando que são no mínimo 4 e no máximo 36), basta verificar as taxas de juros. Estas variam segundo com a situação financeira de cada pessoa.

Em seguida, deve-se enviar o arquivo da documentação pessoal, com a foto, através do celular, confirmar a ação e aguardar. Dessa forma, as solicitações serão analisadas junto aos birôs do crédito. Então, após o prazo de 3 dias, a instituição dá o retorno com uma resposta.

Caso aprovado, o valor será liberado também em 3 dias na conta do banco informado pelo solicitante no ato da inscrição. A instituição enviará o boleto de pagamento para o endereço fornecido.

Quais as vantagens e também limitações da linha de crédito?

Pois, as vantagens de um empréstimo do Itaú direcionado para os não correntistas são:

O processo ocorre totalmente online;

Liberação do valor em conta até 3 dias após aprovação;

Não há necessidade de informar sobre a finalidade dos fundos, ou seja, os candidatos podem utilizá-los como quiserem.

Em contrapartida, há uma limitação no empréstimo Itaú não correntistas. Embora seja possível para solicitantes negativados, infelizmente as chances se mostram mais escassas do que para aqueles com nomes limpos. Portanto, quem tem “nome sujo”, para receber o crédito, deve ter um ótimo histórico financeiro a fim de aumentar suas chances.