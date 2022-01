De analistas e técnicos à gerentes e coordenadores, a Quality oferece vagas em cinco estados brasileiros para profissionais com ou sem experiência. As chances são para as áreas de Administrativo, Recursos Humanos e Tecnologia em cidades da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo – além de posições remotas.

Há chances para analista administrativo, auxiliar serviços gerais, analista de sistemas, estagiário de recrutamento e seleção, analista de gestão de acessos, analista de suporte, técnico de suporte, coordenador de operações de TI, analista de infraestrutura, analista desenvolvedor , analista de processos, estagiário para área de desenvolvimento, cientista de dados, analista de suporte DBA, técnico em informática, gerente de tecnologia da informação, analista tester e muito mais. As posições são para níveis júnior, pleno e sênior, além de vagas exclusivas para estudantes do ensino superior.

É importante notar que muito além da capacitação técnica, a empresa busca profissionais com boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal e intrapessoal, que sejam dinâmicos, flexíveis, empáticos e proativos. Ter senso de responsabilidade e saber trabalhar em equipe também são diferenciais importantes para concorrer às vagas.

De acordo com a Quality, os contratados terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente de aprendizados e desafios, cheio de pessoas incríveis e perspectiva de crescimento profissional. Além disso, eles receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios com:

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Vale Alimentação ou Vale Refeição;

Vale Transporte; e

Seguro de Vida.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pela Quality, que almeja ser a primeira empresa brasileira de serviços de TI a realizar uma Oferta Pública de Ações (IPO), deverão acessar a página de carreiras e cadastrar o currículo na posição desejada.