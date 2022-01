quando a fila de entrada deverá ser zerada pelo Governo?

O Governo Federal já começou oficialmente os pagamentos de janeiro do vale-gás nacional. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 5,4 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro do benefício neste mês de dezembro. Nesta semana, por exemplo, cinco grupos de usuários devem pegar a quantia.

Mas o fato é que nem todo mundo que tem direito ao benefício está recebendo de fato a quantia. De acordo com dados do próprio Ministério da Cidadania, cerca de 24 milhões de brasileiros se encaixam em todas as regras do programa. Mas o fato é que nem metade desse público está recebendo o vale-gás nesse início dos respasses.

O Governo Federal alega que não há espaço dentro do orçamento para conseguir pagar esse dinheiro para todo mundo que tem direito. Por isso mesmo, eles decidiram baixar um decreto que faz um novo recorte social neste momento. Com isso, o número de beneficiados caiu para menos do que aquilo que se esperava.

Diante dessa situação, acabou se formando uma espécie de fila de espera. Quem já fazia parte do Auxílio Brasil, já sabe bem como isso funciona. É o lugar para onde vão os usuários que têm direito de receber o programa, mas que por uma questão de orçamento não conseguem receber nada. Eles precisam esperar.

Neste momento estima-se que a fila de espera para entrar no vale-gás nacional tenha cerca de 18 milhões de pessoas. São brasileiros que estão esperando o momento para entrar no programa. Esses cidadãos cumprem todos os requisitos, mas precisam aguardar até o momento em que eles serão convocados.

O Governo vai inserir mais gente?

Sim. O Governo Federal já bateu o martelo e decidiu que vai inserir mais gente no vale-gás nacional. Apesar de não falar em datas, o mais provável é que eles façam isso no decorrer do ano. A cada mês eles devem inscrever mais gente na folha de pagamento.

Então quem está na fila de espera para entrar no vale-gás e não entrou em janeiro, precisa ficar atento. É que de acordo com as informações oficiais, esses cidadãos poderão entrar no programa a qualquer momento. É o que eles estão prometendo.

Quando a fila deve acabar?

Como dito, o mais provável é que o Governo passe a inserir mais pessoas no programa aos poucos. Oficialmente, eles não estão dando números sobre essas novas entradas, isto é, não dá para cravar quantos indivíduos poderão entrar nos próximos meses.

Mas a promessa do Governo Federal é inserir as pessoas aos poucos até que se chegue em um momento em que o número de usuários do vale-gás seja exatamente o mesmo do que se vê no Auxílio Brasil.

Na prática, o Governo quer dizer que todo mundo que recebe um programa vai automaticamente receber o outro. Pelo menos essa é a promessa. A questão é que isso só deve acontecer mesmo em setembro de 2022.

Vale-gás começou em dezembro

Vale lembrar que os pagamentos do vale-gás nacional começaram a ser feitos ainda no final de 2021. Na ocasião, no entanto, apenas as pessoas que moram em regiões atingidas pelas fortes chuvas na Bahia e em Minas Gerais é que conseguiram pegar o montante. Agora o dinheiro está chegando na grande maioria dos usuários.