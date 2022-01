quando o cartão do Bolsa Família vai perder a validade?

O Governo Federal está pagando nesta quarta-feira (26), o Auxílio Brasil para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 7. De acordo com o Ministério da Cidadania, quando se junta todos os grupos temos algo em torno de 17,5 milhões de usuários do programa neste mês de janeiro.

Deste montante, cerca de 14,5 milhões estavam no Auxílio Brasil desde o final do ano passado. Outros 3 milhões entraram para o programa neste momento. São novatos que estão pegando os seus primeiros pagamentos neste mês de janeiro. E eles já começaram a receber os cartões. É o que se sabe.

De acordo com o Ministério da Cidadania, neste primeiro momento o benefício em questão vai apenas para essas pessoas que entraram agora. Quem não é novato, não vai ganhar nada. O Governo explica que esses cidadãos podem seguir usando o cartão do antigo Bolsa Família para fazer esses saques do Auxílio Brasil.

Na verdade, o Ministério da Cidadania afirma que esses dois dispositivos fazem basicamente as mesmas coisas. Então não faz sentido trocar o cartão a esta altura do campeonato. Na prática, o que o Governo Federal está dizendo é: não jogue o seu fora. Siga usando ele porque ele tem a mesma validade.

Nas redes sociais, é possível ver que várias pessoas estão perguntando até quando vai a duração do cartão do antigo Bolsa Família. O Governo Federal já deu essa resposta. De acordo com eles, não há nenhum prazo para isso acontecer. Quando chegar a hora, o próprio Ministério da Cidadania, irá pedir para realizar a troca.

Economia de gastos

Há um ponto importante em toda essa história. É que o Governo Federal não quer gastar muito neste momento. Como se sabe, a simples produção e o envio desses cartões geram um grande gasto público neste momento.

Por isso eles acharam melhor entregar esses cartões apenas para os 3 milhões que entraram no benefício neste mês de janeiro. Isso acaba cortando os gastos de ter que entregar para todos os 17,5 milhões que estão no projeto agora em janeiro.

Outras opções além do cartão

Vale sempre lembrar que quem ainda não tem o cartão novo e também não possui o antigo, não precisa se preocupar. Isso não quer dizer que o seu benefício não pode ser movimentado. Você pode fazer isso através dos meios digitais.

De acordo com as informações do próprio Ministério da Cidadania, é possível pagar boletos, fazer transferências e até compras online através do Caixa Tem. Também dá para fazer tudo isso através do Sistema Internet Banking.

Auxílio Brasil

O Governo está pagando neste mês de janeiro a primeira parcela do seu Auxílio Brasil em sua versão turbinada. Como dito, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas estão recebendo pelo menos R$ 400 neste mês.

A ideia é que os pagamentos do benefício em questão sigam neste mesmo nível pelo menos até o final deste ano. Depois disso, não há garantia do que possa acontecer a partir de janeiro de 2023. Vai ser preciso esperar.