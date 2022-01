‘Quando saí da casa, só pensava: o que é que fui fazer lá?’, dispara Projota sobre o ‘BBB’

Projota relembrou sua participação do “Big Brother Brasil 21”, durante entrevista para o jornal O Globo, e falou sobre seus sentimentos dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. O rapper foi eliminado do programa com rejeição de 91,89%.

“Eu sabia que o ‘Big Brother’ era assim, e não culpo ninguém além de mim. Não consegui entender que o tempo ali não seria suficiente para as pessoas verem que não existem anjos e demônios lá dentro, mas seres humanos. E sou impulsivo demais”, revelou.

O artista ainda falou sobre como 2021 foi um ano difícil em termos de perdas em sua vida. “Já perdi muito jogo na vida, mas ali veio tudo de uma vez. Perdi a avó por quem fui criado [ela morreu em junho], um cachorro e um gato. Perdi amizades, fãs, contratos e prestígio, perdi boa parte do alicerce que levei 20 anos para construir. Você se sente injustiçado, é como se tivesse passado um furacão”, disse.

Projota também abriu o jogo sobre seu processo de composição após o reality. “Quando saí da casa, estava ainda com uma energia muito negativa. Eu escrevia e ficava uma coisa meio raivosa, ou muito de coitadinho. Tive que esperar o tempo passar”, contou.

O rapper concluiu ao falar da importância de sua família para sua recuperação após o “BBB”. “Eu estava me sentindo totalmente derrotado. Já tive depressão e posso falar: se não fosse pela minha esposa e pela minha filha, talvez eu não estivesse aqui agora. Mas, depois de tudo, ganhei seguidores, contratos, publicidade, coisas que não aconteciam para mim no rap. Consegui humanizar minha imagem. Dancei axé, me maquiei, brinquei, fiz de tudo e muita gente viu isso. Hoje consigo valorizar o “BBB”. Quando saí da casa, eu só pensava: ‘Mano, o que é que eu fui fazer lá?’ “, finalizou.