quando usuários que já estão no Cadúnico poderão entrar

O Governo Federal está concluindo os primeiros pagamentos do ano do Auxílio Brasil. De acordo com as informações do calendário oficial do programa, até o próximo dia 31 deste mês, todos os 17,5 milhões de usuários do benefício terão recebido o dinheiro. Ninguém está recebendo menos do que R$ 400 agora.

Para fazer parte do programa, não é preciso fazer nenhum tipo de inscrição. De acordo com as informações oficiais, basta ter um perfil ativo no Cadúnico. Além disso, é preciso respeitar as regras de limite de renda. Quem está em situação de extrema-pobreza, por exemplo, tem direito de receber o benefício.

Além disso, quem está em situação de pobreza também tem direito. Mas neste caso, é preciso morar com pelo menos uma gestante ou um menor de 21 anos de idade. A renda per capita limite para se fazer parte do Auxílio Brasil é de R$ 210. Quem passa disso, certamente não é considerado para uma das vagas.

O fato, no entanto, é que existem pessoas que cumprem todas essas regras mas não conseguiram receber nada neste mês de janeiro. Na maioria dos casos, isso aconteceu por causa de um atraso na atualização dos dados do Cadúnico de boa parte dos municípios. Por isso, esses cidadãos acabaram não entrando na conta oficial do programa.

Esses brasileiros querem saber quando é que eles irão entrar no projeto. Afinal de contas, o Governo vai abrir novas vagas para fevereiro? De acordo com informações oficiais, é muito provável que isso aconteça. Mas é preciso prestar atenção aos detalhes. Isso não significa que todo mundo vai entrar.

Menor nível de entrada

Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Governo Federal não tem mais muito espaço no orçamento para inserir muita gente de uma só vez. O mais provável é que o nível de novas entradas em fevereiro seja bem mais baixo do que o visto em janeiro.

Como dito, cerca de 3 milhões de pessoas entraram no Auxílio Brasil no primeiro mês do ano. Dificilmente o Governo irá repetir esse nível de abertura de vagas. A única saída para repetir isso seria abrir espaço no orçamento.

Cada pessoa tem o seu tempo

Também é preciso entender outro ponto. Cada pessoa tem o seu próprio tempo no Auxílio Brasil. Então alguns indivíduos irão conseguir entrar no programa neste mês de fevereiro, e outras terão que esperar mais um período.

Então pode ser que o seu vizinho consiga essa entrada e você não, ou vice-versa. Tudo vai depender de como o Ministério da Cidadania avalia os perfis e decide com base nas prioridades quem vai poder entrar no programa.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no último mês de novembro do ano passado. Naquele primeiro momento, o programa estava indo apenas para as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família.

Agora em janeiro, o benefício passou a assumir a sua forma turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do projeto, que é de no mínimo R$ 400 para todos os usuários.