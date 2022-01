‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: cega de amor, Paula arma para Neném

Paula (Giovanna Antonelli) está prestes a cometer uma loucura de amor por Neném (Vladimir Brichta) em ‘Quanto mais vida, melhor!’. É que de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a empresária vai, literalmente, parar o trânsito para pedir a mão do atleta em casamento.

Segundo a publicação, ela invadirá uma reunião do América e se oferecerá para ser a patrocinadora do time desde que o amado volte à equipe. O presidente do clube então acenará de forma positiva para a empresária e ela saíra louca em busca do seu par.