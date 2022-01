Quase 3 milhões a mais de beneficiários do Auxílio Brasil: veja detalhes

O Governo Federal informou que terão quase 3 milhões a mais de beneficiários do Auxílio Brasil. A nova leva de cidadãos entrará em vigor em janeiro de 2022. O edital foi feito pelo Ministério da Cidadania, e consta que esse número zera a fila de pedidos em 2021. Veja mais detalhes a respeito do assunto com o Notícias Concursos nesta segunda-feira (10).

Novos beneficiários do Auxílio Brasil receberão os R$ 400,00

O benefício foi criado para substituir o Bolsa Família, programa de transferência de renda para grupos socialmente desfavorecidos. Conquanto, o Governo Federal promete pagar cerca de R$ 400,00 por mês (média) aos beneficiários do Auxílio Brasil. Esses cidadãos podem receber 9 benefícios adicionais de acordo com as suas condições.

Entende-se que os novos beneficiários fazem parte da multidão que se inscreveu no Cadastro Único (CadÚnico) em 2021. Porém, ainda não foram incluídos no Auxílio Brasil. Agora, o conteúdo recém-adicionado só se aplicará a beneficiários registrados a partir de 2022 e dependerá da disponibilidade de recursos da aliança.

Então, vale ressaltar que o governo federal afirmou que o Auxílio Brasil terá uma renda regular ao longo de 2022. Dessa forma, o Ministério da Cidadania realizará análises contínuas para determinar se o beneficiário atende aos requisitos do programa, inclusive no formulário do Cadastro Único.

Calendário de Janeiro do programa

Ademais, o Governo Federal fixou calendário para o Auxílio Brasil em 2022. Pois, o plano seguirá o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Então, confira abaixo as datas de pagamento:

NIS final 1 – 18 de janeiro de 2022;

NIS final 2 – 19 de janeiro de 2022;

Final 3 -20 de janeiro de 2022;

Final 4 – 21 de janeiro de 2022;

NIS final 5 – 24 de janeiro de 2022;

NIS final 6 – 25 de janeiro de 2022;

Final 7 – 26 de janeiro de 2022;

Final 8 – 27 de janeiro de 2022;

NIS final 9 – 28 de janeiro de 2022;

NIS final 0 – 31 de janeiro de 2022.

Assim, novos beneficiários do Auxílio Brasil: atenção às datas. Fiquem atentos na conta do Caixa Tem, pois o valor será creditado na poupança social digital.