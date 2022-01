quatro grupos recebem o benefício na próxima semana

O Governo Federal deverá começar já na próxima semana os pagamentos turbinados do seu Auxílio Brasil. O calendário oficial do programa já passou por uma divulgação oficial. Dessa forma, já dá para saber quais serão as datas em que os repasses irão poder acontecer de fato para os seus usuários.

Já na próxima semana, a previsão é liberar o benefício para quatro grupos de beneficiários. São os usuários que possuem os Números de Inscrição Social (NIS) terminando em 1, 2, 3 e 4. Eles serão, portanto , os primeiros a receberem esse programa neste ano de 2022. Veja abaixo como vai ficar.

Terça (18) – NIS 1

Quarta (19) – NIS 2

Quinta (20) – NIS 3

Sexta (21) – NIS 4

Até o próximo dia 18, o Governo Federal tem o plano de ter avisado a todos os usuários novatos que eles estarão dentro do programa. Até agora o que se sabe é que o Ministério da Cidadania está enviando cartas para dar esse aviso para essas pessoas. Pelo que se sabe até aqui, nem todo mundo recebeu ainda.

De acordo com o Ministério da Cidadania, vai ser possível movimentar o dinheiro desse programa de duas formas. A primeira é através do tradicional saque. Dá para fazer isso presencialmente nas agências. Basta levar os documentos pessoais ou mesmo o cartão original do projeto em questão.

Outra forma de movimentação é através de meios digitais. De acordo com o Governo Federal, vai ser possível movimentar o dinheiro através do app do Caixa Tem ou mesmo do Auxílio Brasil, que acabou de ser lançado. Por aqui, vai ser possível pagar contas, fazer transferência e até fazer compras online.

E os outros grupos?

Os outros grupos do Auxílio Brasil deverão receber o benefício nas semanas seguintes. Vale lembrar que o projeto em questão não faz pagamentos nos finais de semana. Apenas nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Veja no calendário abaixo:

Como é possível observar, o Governo vai seguir com a lógica de pagar com base no final do Número de Inscrição Social (NIS). Pessoas que possuem o zero como algarismo final recebem apenas no dia 31, por exemplo.

Quem não conseguir receber agora

De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, quem não conseguir entrar nessa leva de 3 milhões de usuários neste mês de janeiro, vai poder entrar depois. Pelo menos é isso o que eles estão dizendo.

Isso acontece porque eles irão fazer o Auxílio Brasil atender novas pessoas todos os meses. Do mesmo modo, eles também poderão retirar alguns usuários. Então é preciso prestar atenção a cada momento.

Auxílio Emergencial vai voltar?

Pelo que se tem de informação oficial até aqui, o Auxílio Emergencial não vai voltar. O programa em questão chegou a atender cerca de 39 milhões de pessoas no ano passado. Ele chegou ao fim em outubro.

O que o Governo Federal vai pagar este ano é mesmo a questão do retroativo do ano de 2020. Nas redes sociais, ex-usuários estão pedindo para que o Planalto retome os pagamentos neste momento de aumento dos números da pandemia.