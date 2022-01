‘Quem entrou, entrou’, dispara Boninho sobre desistentes do ‘BBB 22’

No meio de um turbilhão de rumores acerca do elenco do “Big Brother Brasil 22”, Boninho abriu o jogo e falou sobre a suposta “lista de desistência” que circulou na web e apontou participantes que cancelaram sua entrada na casa mais vigiada do Brasil.

“Lista de quem está eu até entendo as apostas… agora lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo, fake news!”, disse o diretor. Boninho ainda confirmou que os contratos dos participantes já foram firmados. “Gente, na boa. Quem entrou, entrou e há muito tempo. Tá tudo fechado. Não tem quem desistiu e quem substituiu. Tá tudo certo. O resto é fake news”, finalizou.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Douglas Souza teria desistido de sua participação no reality show e foi substituído por Jaqueline Carvalho.

O “BBB 22” estreia no dia 17 de janeiro.