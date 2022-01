quem entrou no Cadúnico este ano, vai conseguir receber?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas estão recebendo o benefício neste mês de janeiro. Nesta quinta-feira (27), por exemplo, é a vez daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 8.

Pelo que se sabe até aqui, o Governo inseriu cerca de 3 milhões de usuários de uma só vez neste mês de janeiro. E essas novas inserções deverão seguir acontecendo nos meses seguintes. Elas, no entanto, provavelmente não terão esse mesmo tamanho, ou seja, a cada mês que passa, menos gente vai poder entrar.

Nas redes sociais, está crescendo uma dúvida neste momento. Algumas pessoas estão perguntando como fica a situação dos brasileiros que estão entrando no Cadúnico apenas este ano. Eles também poderão entrar no benefício? Ou será que o prazo para essa inscrição chegou ao fim? O Ministério da Cidadania já tem uma resposta para isso.

De acordo com a pasta, para se entrar no Auxílio Brasil é preciso necessariamente ter uma conta no Cadúnico. Para fazer isso, é preciso entrar em contato com a Prefeitura da sua cidade e fazer a inscrição pessoalmente. Ao entrar na lista, você não ganha automaticamente o direito de receber o benefício. É importante esperar.

Quanto mais você demorar para entrar no Cadúnico, mais tempo você provavelmente vai ter que esperar para fazer parte do Auxílio Brasil. Isso porque, como se sabe, o sistema de atualização dos dados desta lista costumam demorar a depender do município em que você fez essa inscrição. Então é um risco que o cidadão vai precisar correr.

Quem entrou no Cadúnico em 2022

Por essa lógica, as pessoas que só entraram para o Cadúnico neste mês de janeiro poderão receber o Auxílio Brasil. Isso considerando que esses cidadãos obedecem a todos os critérios e exigências do programa.

Mas é preciso lembrar que as pessoas que entraram só este ano provavelmente terão que esperar muito tempo para conseguir uma vaga no Auxílio Brasil. Isso porque, como dito, o sistema de atualização é normalmente lento.

Depois de entrar na lista, o que preciso fazer?

Mas não tem muito o que se fazer agora. Se você entrou no Cadúnico apenas este ano e cumpre todas as regras de limite de renda, o que lhe resta é esperar. O Governo Federal vai analisar os seus dados assim que chegar a hora.

Não existe nenhum tipo de cadastro online para as pessoas entrarem no Auxílio Brasil. O caminho é mesmo o Cadúnico. Essa lista não garante os pagamentos, mas funciona como uma espécie de porta de entrada para o benefício.

Auxílio Brasil vai até o final do ano

De acordo com as informações oficiais, o Auxílio Brasil tem pagamentos garantidos até o final deste ano de 2022. A PEC dos Precatórios, que já passou pela aprovação do Congresso, diz que o Governo precisa manter um benefício permanente a partir de 2023.

Isso é um fato. Mas não há nada que diga que esse projeto é o Auxílio Brasil. Então tudo vai depender de como o Governo brasileiro vai tratar esse assunto a partir dos próximos meses. O que resta é aguardar.