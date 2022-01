quem está com o Cadúnico atualizado, está garantido?

O Governo Federal está começando oficialmente nesta terça-feira (18) os pagamentos do seu Auxílio Brasil. O primeiro repasse do ano é uma novidade para cerca de 3 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, o número total de usuários do projeto está em torno de 17,5 milhões neste mês.

Na última semana, o Governo Federal anunciou que conseguiu zerar a fila de espera para a entrada no Auxílio Brasil. Isto é, de acordo com eles, ninguém que tem direito ao benefício vai ficar de fora do programa. Isso leva muita gente a entender que se atende todas as regras, basta esperar o dinheiro cair na conta.

Mas não é bem assim que o sistema funciona. De acordo com informações oficiais, mesmo as pessoas que estão seguindo todas as regras do benefício podem acabar ficando de fora dos pagamentos. Explica-se: acontece que o sistema do Cadúnico demora a passar por uma atualização.

Então, não. Mesmo as pessoas que estão com o Cadúnico atualizado podem ficar de fora do Auxílio Brasil. Primeiro porque além de estar nesta lista, o cidadão precisa atender aos critérios de renda. Então mesmo que você atualize essas informações, caso você tenha uma renda per capita de mais de R$ 210, não vai dar para entrar.

E mesmo que você esteja no Cadúnico, e tenha uma renda per capita que te coloque dentro das regras, isso também não é garantia de recebimento. É preciso ter calma e esperar para saber se o Governo vai selecionar o seu nome ou não. Há uma chance de receber, mas não uma certeza de que isso vai acontecer de fato.

Governo vetou obrigação de fim da fila do Auxílio

Vale sempre lembrar que o Congresso Nacional aprovou a obrigatoriedade do fim da fila de espera para entrada no Auxílio Brasil. Acontece, no entanto, que o presidente Jair Bolsonaro acabou vetando esse trecho.

Caso estivesse valendo, todo mundo que está com o perfil atualizado do Cadúnico e que obedece às outras exigências teria que receber o benefício imediatamente. Assim, eles não precisariam passar pela fila de espera.

Mas com o veto de Bolsonaro, isso não vai mais acontecer. Dessa forma, o Governo pode até ter zerado a fila neste mês de janeiro, mas não há garantia de que eles irão continuar fazendo isso pelos próximos meses.

Cadúnico demora a ser atualizado

Outro ponto que influencia em toda essa história, é que o Cadúnico é um sistema que normalmente demora para passar por uma atualização. Então as pessoas que deixaram para entrar na lista recentemente, podem não serem incluídas do Auxílio agora.

Na verdade, tem gente que ainda nem está na lista de espera. São brasileiros que estão esperando para entrar nesta fila. Não se sabe ao certo quantas pessoas estariam nesta situação. Não há dados oficiais sobre isso.

De qualquer forma, o resumo da história é que é preciso entender que estar no Cadúnico não garante o pagamento do Auxílio Brasil e nem de nenhum outro programa social. Essa lista serve apenas como uma porta de entrada.