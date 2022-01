quem não pode receber o benefício complementar

O Governo Federal segue com os pagamentos do seu Auxílio Brasil nesta semana. De acordo com as informações oficiais, aproximadamente 17,5 milhões de pessoas estão recebendo esse benefício neste primeiro mês de 2022. Boa parte deles está pegando o valor complementar nestes primeiros dias.

Mas de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, nem todo mundo tem o direito de receber o adicional neste momento. Apesar do valor estar sendo enviado para a grande maioria, o que se sabe é que algumas pessoas não poderão receber esse complemento no projeto, segundo dizem as regras.

Na prática, o Auxílio Brasil não é muito diferente do que o antigo Bolsa Família. Principalmente quando o assunto gira em torno dos valores. Algumas pessoas até passaram a receber menos do que recebiam no programa anterior. O que muda agora é uma nova regra que impede os indivíduos de receberem menos de R$ 400.

Então todo mundo que recebe menos do que esse patamar ganha esse complemento do Auxílio Brasil. E aí o valor do adicional varia a depender da pessoa. Um usuário que ganha R$ 200 de programa, por exemplo, precisa receber mais R$ 200 de adicional para conseguir chegar aos R$ 400 mínimo exigido.

Neste sentido, a conta é simples. As pessoas que já recebem R$ 400 ou mais do que isso naturalmente no seu Auxílio Brasil não irão receber o complemento. Isso porque entende-se que elas já atingiram a meta disponível de recebimento mínimo do benefício. É justamente por isso que há essa diferenciação nos pagamentos do programa.

Na prática, nada muda no Auxílio

O que é preciso saber aqui é que na prática nada muda para ninguém. As pessoas seguem recebendo pelo menos R$ 400 nesses pagamentos. Na prática, portanto, não importa se você vai receber ou não esse complemento.

Independente de qualquer situação, ninguém receberá menos do que R$ 400. É isso o que o Ministério da Cidadania está prometendo até este momento. Quem recebia menos vai ganhar o complemento, Quem recebia mais, segue com o mesmo valor.

Meu dinheiro não veio completo

É possível ver algumas reclamações sobre esses pagamentos do Auxílio Brasil nas redes sociais. Acontece que muita gente vem afirmando não estar conseguindo receber esse valor todo. Alguns usuários estão dizendo, por exemplo, que os repasses estão vindo sem esse complemento.

Mas na grande maioria dos casos isso se trata de um erro no sistema. De forma não proposital, o Governo estaria enviando o benefício de forma separada para alguns usuários, Então o valor natural está caindo em algum lugar, e o complemento em outro.

A dica neste momento é tentar procurar pela outra parte em um outro lugar. Em alguns casos, por exemplo, as pessoas estão recebendo esse complemento em contas do Caixa Fácil ou ainda em outros dispositivos.

De um modo geral, vale sempre lembrar que as informações dos depósitos desta nova versão do Bolsa Família estão disponíveis no app do Auxílio Brasil ou mesmo do Caixa Tem. Caso você não encontre o dinheiro em lugar nenhum, é preciso procurar uma agência do banco e pedir para o atendente fazer uma varredura a partir do seu CPF.