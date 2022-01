quem recebeu janeiro está garantido em fevereiro?

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos turbinados do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas estão recebendo esse dinheiro neste mês de janeiro. Destes, cerca de 3 milhões entraram no benefício apenas agora. Outros 14,5 estavam desde o ano passado.

A maioria dos usuários do programa já recebeu a quantia deste mês de janeiro. De acordo com os dados do próprio calendário do benefício, o fato é que só restam mais três grupos para se completar essa leva de pagamentos. Agora, portanto, muita gente já está de olho no que pode acontecer a partir do próximo mês de fevereiro.

Uma dúvida que está circulando pelas redes sociais é sobre a questão garantia de recebimentos. Afinal de contas, quem já recebeu em janeiro está garantido em fevereiro? De acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é não. O fato de alguém ter pego o dinheiro agora não gera o direito automático ao próximo recebimento.

Mas calma. Isso não quer dizer que todo mundo vai sair do projeto. Na verdade, o mais normal é que você se mantenha no pagamento. Acontece que a grande maioria das pessoas vai seguir recebendo normalmente. O que vai acontecer é que o Ministério da Cidadania vai fazer reavaliações nas contas de todos os usuários.

Se você seguir as regras do programa, é quase completamente certo que você vai seguir recebendo o projeto. Isso porque se entende que você segue precisando do dinheiro. Apenas as pessoas que deixam de cumprir as regras é que podem acabar perdendo o benefício depois dessas avaliações.

Já aconteceu antes no Auxílio Brasil

Vale lembrar que esse processo de entrada e saída do Auxílio Brasil não é bem uma novidade e já aconteceu no ano passado. De acordo com relatos de usuários, algumas pessoas perderam o benefício entre os meses de novembro e dezembro.

Em outros casos, algumas indivíduos perderam o direito entre os meses de dezembro e janeiro de 2021. Isso acontece porque de alguma forma o Ministério da Cidadania avaliou mais uma vez essas informações e considerou que essas pessoas não poderiam seguir recebendo o benefício.

É preciso sempre destacar que não estamos falando de muita gente. O mais provável é que a grande maioria das pessoas que estão recebendo em janeiro irão seguir recebendo em fevereiro normalmente. Mas é importante lembrar que não há garantia.

App

Por isso, é interessante ficar de olho no que acontece com a sua conta através dos apps oficiais do Auxílio Brasil. Por lá, o cidadão vai saber como está a sua situação no benefício. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania diz.

Nesse sentido, é muito importante também prestar atenção na aplicação que você baixa em sua loja de aplicativos no celular. Acontece que existem vários apps falsos que podem acabar roubando os seus dados.

As aplicações oficiais são distribuídas pela Caixa Econômica Federal. É fácil obter essa informação porque todas essas lojas dão esse dado. Vale sempre lembrar que esses downloads são gratuitos. Não é preciso pagar nenhum tipo de taxa.