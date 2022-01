‘Quem tira é o público’, dispara Tadeu Schmidt para Naiara Azevedo

Durante o programa da última segunda-feira (24), Naiara Azevedo pediu uma oportunidade para agradecer os colegas de confinamento do “BBB 22” após sua ameaça de desistência do reality.

“Eu quero agradecer todos os meus novos amigos porque ontem, quando eu dei aquela surtada louca, bem louca, eles não deixaram eu apertar o botão para sair”, iniciou.

“Desde quando eu comecei a ficar mal, desde que eu comecei a ter minha crise de ansiedade, todo mundo me abraçou, me acolheu com todo carinho do mundo […] Hoje eu acordei feliz, hoje eu tive a oportunidade de me aproximar de pessoas que eu não tinha conversado antes”, finalizou a sertaneja.

Logo após o pequeno discurso de Naiara, Tadeu Schmidt resolveu dar uma mexida na percepção de jogo e alfinetou a cantora ao vivo. “Assim tem que ser o BBB, quem tira é o público”, disparou o apresentador.