Quod busca profissionais 50+ – Notícias Concursos

Especialista em análise de dados, a Quod busca profissionais 50+ interessados em se recolocar no mercado ou que estão em transição de carreira para integrar seu time de colaboradores.

A empresa, que também é uma das gestoras do Cadastro Positivo, oferece oportunidades para todas as áreas, mas com atenção maior às vagas de TI. Neste caso, o foco é principalmente para os analistas de sistemas, uma posição com alta rotatividade.

Além disso, há chances para Desenvolvedor de Software, Desenvolvedor Especialista Java, Desenvolvedor Java Sênior, Desenvolvedor Netsuite, Técnico de Operações Júnior, Técnico de Operações Pleno, Técnico de Operações Sênior, Advogado Senior Consultivo, Analista de Modelagem Sênior, Analista de Segurança da Informação Sênior, Analista de Suporte de Vendas, Analista de Treinamento de Operações, Coordenador de Modelagem, Especialista de Modelagem, Especialista de Políticas de Crédito, Especialista de Políticas de Fraude, Especialista de Pré-vendas, Especialista de Produtos, Especialista em Dados, Executivo Comercial Pleno PME, Executivo Comercial Sênior – Canal Indireto, Executivo Comercial Sênior PME, Executivo de Contas (Grandes Contas) – Empresarial, Gerente de Processos, entre outros.

As vagas são para atuação no escritório da empresa em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e funcionam dentro do modelo híbrido, que combina trabalho remoto e presencial.

É importante notar que embora exista um programa de recrutamento 50+, as vagas da Quod estão abertas a todas as pessoas, já que a empresa valoriza a pluralidade e equidade de raça, cor, religião, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como horário flexível, participação nos lucros, plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição, vale transporte, clube de descontos, educação e mobilidade, além de seguro de vida e Gympass.

Como se candidatar

Os interessados podem se inscrever diretamente na página de carreira da empresa.