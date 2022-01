Rafa Brites, Sabrina Petraglia, Maria Flor e mais: famosas que terão bebês este ano

É tempo de renovar as energias, pensar positivo e focar nos desafios a serem enfrentados no ano que se inicia. Para algumas famosas, aliás, 2022 representa muito mais: grávidas, elas esperam ansiosas pela chegada dos filhos. É o caso da atriz Maria Flor, que está na reta final da gestação de Vicente, fruto do seu relacionamento com o escritor Emanuel Aragão. “Vicente. Vivico. Vida. Uma vida inteira pela frente”, diz uma homenagem que ela fez para a criança.

No sexto mês, Bárbara Evans também é marinheira de primeira viagem. Ela espera por Ayla, de seu relacionamento com Gustavo Theodoro. “Curtindo demais o meu barrigão”, disse, na web.

Em situação similar está Camila Angelo, mulher do jogador Hulk (e sobrinha da ex dele também). Os dois anunciaram a chegada de Zaya em setembro. O atleta já é pai de três filhos de seu relacionamento anterior. “Não para de crescer”, brincou ele sobre a caçula.

A ex-bbb e apresentadora Vivian Amorim é outra que não esconde a ansiedade para ver o rostinho de seu bebê. No oitavo mês, ela aguarda por Malu, junto com o amado Leo Hirschmann. “Me sinto a mulher mais linda com o buchinho cheio da minha Malu”, contou ela, em sua página.

Andressa Urach também tem apreciado a beleza do próprio barrigão, coisa que não ocorreu no início da gestação, que está no sexto mês. Aos fãs, relatou que Leon tem chutado bastante.

Mulher de Felipe Andreoli, a apresentadora Rafa Brites está com quase oito meses de gravidez do segundo filho, Leon. Ela e o marido já são pais de Rocco, de 4 anos.