Rafa Kalimann assume ‘Bate-Papo BBB’ e Ana Clara ganha novo programa; saiba detalhes

Mais uma dança das cadeiras atingiu os bastidores da Globo, dessa vez as mudanças afetaram os programas da “Rede BBB”. A influenciadora Rafa Kalimann assume o aguardado “Bate-Papo BBB”, onde os eliminados são entrevistados logo após saírem da casa.

“Quero me colocar no lugar de escuta para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa e quero tê-los cada vez mais juntos”, disse a ex-BBB ao falar sobre sua nova função.

Ana Clara, que fez sucesso no comando do programa, agora terá a missão de comandar o “BBB – A Eliminação”, no Multishow, além de ganhar um novo programa. O “Fora da Casa”, entrará ao vivo no GShow e no Globoplay, logo após o fim do programa na TV aberta.

Rhudson Victor ficará com o “Parada BBB”, que repercutirá tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil.

Confira a programação completa da #RedeBBB nesta temporada:



Bate-Papo BBB

Terças-feiras, após o programa da TV Globo. Ao vivo no Gshow e no Globoplay.

Fora da Casa

Quintas-feiras, após o programa da TV Globo. Ao vivo no Gshow e no Globoplay.



Parada BBB

Segundas, quartas e sextas-feiras, no Gshow e nos perfis oficiais do BBB no Facebook, Twitter e Youtube.

BBB Tá On

Episódios inéditos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Para ouvir no Gshow, no Globoplay ou nas plataformas de áudio.