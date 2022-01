Rafa Vitti abre álbum de família e Clara Maria rouba a cena com fofura; veja cliques

Nosso coração não aguenta com tanta fofura! Nesta quinta-feira (13), Rafa Vitti abriu o álbum de família para celebrar os cinco anos de relacionamento com Tatá Werneck.

O que a gente não esperava era o quanto apaixonante seriam as fotos em que Clara Maria, filha do casal, aparece. A pequena, de 2 aninhos roubou a cena totalmente. No post, feito no Instagram, o ator fez uma declaração linda para a esposa e agradeceu a humorista por todo o companheirismo.

“Hoje a gente faz 5 anos juntos, e eu só quero agradecer por você me amar e cuidar de mim quando tô na merda. Porque mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E no fim das contas, se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos em que a gente só pensa em desistir. Você já me salvou de muitas bads… Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas. Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas. Você é muito, meu amor. Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família. Te amo muitão, Mindu”, escreveu ele. Veja os cliques abaixo: