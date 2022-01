Raissa Barbosa, de ‘A Fazenda 12’, revela que sofreu aborto em 2021

Raissa Barbosa, ex-peoa de “A Fazenda”, revelou no Instagram que sofreu um abordo em julho de 2021. Na publicação feita no último sábado (1°), ela disse que decidiu contar a informação após uma pessoa quase ter revelado a história publicamente.

Raissa postou uma foto com o teste de gravidez e fez um longo desabafo sobre o momento difícil que vivenciou no ano passado.

“Eu pensei muito se falava ou não sobre esse assunto, porque é uma coisa que me dói muito, e eu queria guardar pra mim. Já sofri e sofro demais quando lembro de tudo que aconteceu. Estou escrevendo com lágrimas nos olhos. Eu estava grávida e perdi meu bebê”, começou ela.

Na sequência, ela detalhou como tudo aconteceu e ainda contou que passou por questões emocionais após o aborto.

“Dia 10 de julho descobri que estava grávida, contei apenas pra minha mãe e amigas. Ia esperar mais tempo para revelar para vocês, porque passei por uma situação de estresse muito forte e logo em seguida tomei a vacina e não fui para fila preferencial, porque não queria que ninguém soubesse. Eu tinha descoberto há pouco tempo. À noite passei muito mal e não sabia o real motivo, e era a perda do meu bebê. Quando cheguei na médica, no momento em que me atendeu pediu ultrassonografia e o coração do meu bebê já não batia mais. O saco gestacional estava alongado e a gestação de 6 semanas e 3 dias era inviável. Naquele momento eu só sabia chorar e a médica perguntou se eu queria ir pra casa ou continuar no hospital, eu preferi ir pra casa pra me despedir em casa”, contou.

A ex participante do reality ‘A Fazenda’ disse que na mesma semana teve uma alergia emocional, por estar “sofrendo calada” e que foi a pior sensação da vida dela. “Foi a pior sensação da minha vida saber que ele estava lá dentro de mim, mas sem vida”, desabafou.

Confira a publicação: