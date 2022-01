Randstad abre 200 vagas de emprego pelo país

A Randstad, líder nos setores de recrutamento e seleção em todos os segmentos e níveis, está com 200 novas colocações de emprego para serem preenchidas em todo território nacional. Confira, a seguir, os cargos ofertados, além das atribuições, vantagens e das qualificações mínimas para ocupar uma das vagas!

Randstad anuncia novas vagas de emprego

A Randstad, uma das empresas referências no setor de recrutamento e seleção, com mais de 50 anos de atuação no setor, está disponibilizando novas vagas de emprego em todo território nacional.

Segue a relação com algumas das oportunidades disponíveis:

Você Pode Gostar Também:

Assistente administrativo aeroportuário;

Assistente de patrimônio;

Operador de produção;

Coordenação de marketing Portfólio e Estratégia de Execução;

Embaixador da Marca Heineken;

Líder de operações;

Auxiliar de produção;

Inspetor eletricista;

Operador de Caixa varejo;

Auxiliar de estoque varejo;

Encarrego de qualidade;

Operador de produção;

Vendedor interno varejo;

Supervisor de autosserviço;

Auxiliar logística.

Entre as oportunidades citadas acima e muitas outras ofertadas pela Randstad, algumas são unicamente voltadas aos profissionais portadores de deficiência.

Os profissionais interessados em fazer parte do time da empresa, deverão atender algumas habilidades mínimas exigidas, tais como nível médio completo, nível de formação superior ou técnico em área semelhante a de atuação, além de experiência na ocupação e disponibilidade para atuar em horários adaptáveis.

Veja também: Xcelis Consulting abre vagas de emprego; veja funções

Como se candidatar

Os profissionais interessados em concorrer às colocações da empresa, deverão realizar sua candidatura através do link de inscrição.

Os salários variam de acordo com os cargos disponíveis, assim como os benefícios, que vão desde auxílio transporte e vale alimentação, participação nos lucros, seguro de vida, auxílio academia, creche, além de plano médico e plano odontológico.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!