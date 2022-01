As razões para praticar a gratidão no trabalho são inúmeras. Quando as conhecemos e passamos a colocar a gratidão em prática, a nossa perspectiva sobre o trabalho pode mudar.

Isso porque começamos a enxergar o dia a dia, mesmo que corrido, de outra maneira. Aprendemos que temos muitas coisas positivas em nossas vidas, e que podemos valorizá-las.

A seguir, portanto, você verá 5 razões para praticar a gratidão no trabalho. Confira!

5 razões para praticar a gratidão no trabalho

As razões para praticar a gratidão no trabalho podem sofrer uma variabilidade de pessoa para pessoa. Isso é muito comum.

Afinal, o que pode ser interessante para você, talvez não seja tão bacana para o seu colega de trabalho. E vice-versa.

Por isso, convidamos você para refletir com a gente, nos próximos tópicos, e assim pensar sobre a sua carreira de uma forma diferente. Veja:

1. Você está tendo a chance de aprender todos os dias

Uma das razões para praticar a gratidão no trabalho é pensar que, todos os dias, você tem a chance de aprender alguma coisa nova.

Mesmo que o seu serviço possa, muitas vezes, parecer repetitivo e até monótono, lembre-se de que sempre há a oportunidade de vivenciar uma nova experiência. Seja com você mesmo e suas tarefas, ou com a interação com outros colegas.

2. Você pode compartilhar momentos com outras pessoas

Você tem a chance de compartilhar a sua história profissional com outras pessoas. Além disso, pode trocar ideias, aprender coisas novas, sorrir, se divertir e crescer pessoal e profissionalmente.

Por isso, essa é mais uma das razões para praticar a gratidão no trabalho e perceber o quanto você pode ser beneficiado neste ambiente.

3. Você está aprimorando as suas habilidades

Assim como é possível aprender coisas novas todos os dias, uma das razões para praticar a gratidão no trabalho é que você estará aprimorando as suas habilidades constantemente.

Isto é, por conta do fato de você estar desenvolvendo o seu trabalho com maestria, você poderá sempre encontrar novas formas de aprimorar as suas habilidades profissionais de maneira efetiva.

4. Você está desenvolvendo seu networking

O seu networking também é desenvolvido à medida que você se dedica ao seu trabalho. Isso porque os seus colegas e os seus próprios gestores podem encontrar em você grandes potenciais para outras parcerias.

Assim sendo, o ambiente de trabalho também pode ser visto como um espaço para crescimento e desenvolvimento graças ao networking.

5. O seu “eu” profissional, de hoje, é real

Por fim, uma das principais razões para praticar a gratidão no trabalho é que o que você está vivendo hoje é verdadeiro, real e tangível.

Ou seja, embora você possa, sim, pensar no seu futuro e planejar a sua carreira a longo prazo, você ainda possui um “eu profissional” existente no hoje. E ele é real, está acontecendo e se desenvolvendo. E isso vale muito!

Por isso, experimente ter um caderno de gratidão, ou apenas pense sobre os motivos pelos quais você é grato, todos os dias. Assim você perceberá que a sua vida pode ser muito melhor do que você imaginava. Faça o teste!