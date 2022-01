Reajuste médio dos salários ficou abaixo do INPC em dezembro

Foi divulgado pelo boletim mensal da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) Salariômetro que, o reajuste médio dos salários obtidos nas negociações salariais no mês de dezembro foi de 9,5%. Isso significa que o salário médio dos brasileiros está ficando abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que na somatória dos últimos 12 meses chegou a 11%.

Com isso, o boletim informa que o Mercado de Trabalho e Negociações Coletivas correspondem a 67,2% das negociações ficaram abaixo do INPC, onde 19,7% foram iguais e 13,1% ficaram acima. Com estes valores o piso do salário mediano foi de R$ 1.346 e o piso médio foi de R$ 1.444.

Novo valor do salário mínimo

Desde dezembro de 2021, foi confirmado pelo Diário Oficial que o valor do salário mínimo teria alteração. Desta maneira, a Medida Provisória nº 1,091/2021 foi assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa MP alterou o salário mínimo de R$ 1.169 para R$ 1.212,00 mensais em 2022.

Para realizar o reajuste, o Governo Federal utilizou como base a inflação medida pelo INPC prevista para todo o ano de 2021, que totalizou 10,02%. Assim, foram considerados os valores realizados do INPC para os meses de janeiro a novembro, em conjunto com as projeções do governo para o mês de dezembro.

Agora para as remunerações vinculadas ao salário mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de R$ 40,40 e R$ 5,51, respectivamente. Agora, para preservar o poder de compra efetivo do salário mínimo, o valor de 2022 já inclui a diferença entre a variação do INPC ocorrida em dezembro de 2020 e a estimativa dessa variação considerada quando da fixação do salário mínimo no final do ano passado (resíduo).

Contudo, deve-se atentar a tabela de imposto de renda, que se mantém congelada desde abril de 2015. Tendo em vista isso, em 2021, o governo chegou a incluir uma atualização na tabela em sua proposta de reforma tributária do imposto de renda, proposta essa que elevaria a faixa de isenção. Todavia, o projeto se manteve estagnado no Senado e segue sem perspectiva de votação.

Dados do boletim de reajuste salarial

Ainda sobre o boletim divulgado pela Fipe, o reajuste mediano do ano de 2021 foi de 6,5%, ficando abaixo da inflação, enquanto nos anos de 2019 e 2020, o reajuste ficou empatado com a inflação. A proporção de reajustes abaixo do INPC foi de 50,2%, enquanto as iguais foram 31,1% e as acima foram 18,6%.

De acordo com os dados, o setor do comércio conseguiu reajustar seus valores de 7,6%, ficando 15,7% do INPC; a construção civil e a indústria tiveram os mesmos valores. Já no setor agropecuário, o reajuste mediano foi de 6,2%, 30,9% a menos do que o INPC e o setor de serviços reajustou em 5,5%, o que representa um percentual 38,9% do INPC.

Além disso, ao analisarmos entre as regiões, a Sul conseguiu reajuste mediano de 7,6%, o Sudeste, de 6,9%, o Norte, de 6%, o Centro-Oeste de 6% e o Nordeste de 5,5%. Dessa forma, o salário mediano foi de R$ 1.338 e o piso médio foi de R$ 1.435.