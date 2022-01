Reaplicação do Enem 2021 acontece neste domingo (9); saiba detalhes

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão sendo reaplicadas neste domingo (9). Na Bahia, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), montado pela Secretaria da Segurança Pública, acompanha a reaplicação das provas.

Instalado no Centro de Operações e Inteligência, o CICC conta com profissionais das Superintendências de Inteligência (SI) e de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO). Além disso, polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros foram reunidas para garantir a aplicação da prova, com segurança, em todo o estado.

Participam também do esquema, instituição parceiras das esferas federais, estaduais e municipais. Entre os órgãos estão a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Fundação Cesgranrio, Fundação Getúlio Vargas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios)

Reaplicação das provas

A nova rodada do exame é destinada a quem estava inscrito no Enem regular, mas teve a aplicação prejudicada de alguma forma. Também fazem o exame as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).