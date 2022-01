Rebeca vai desistir de Túlio e Felipe em ‘Um Lugar Ao Sol’ e tentará novo amor; saiba quem

Rebeca (Andréa Beltrão) vai dar chance a um novo amor em ‘Um Lugar ao Sol’. Um novo personagem entrará na trama para fazer par com a ex-modelo. Trate-se de Edgar, que será interpretado por Eduardo Moscovis.

Nesse período, ela ainda estará dividida entre Túlio (Daniel Dantas) e Felipe (Gabriel Leone). Rebeca tenta salvar seu casamento com o empresário, mas ainda tem sentimentos pelo jovem.

Em meio a tudo isso, ela reencontra o ex-marido e reacende uma antiga chama. A modelo percebe que o ex está mudado e se sente atraída por ele novamente. Edgar precisa, além de reconquistar a ex-esposa, se reaproximar da filha. Ao que tudo indica, a jovem mostrará sua revolta com o retorno do pai.