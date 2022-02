Redação: 5 dicas para escrever melhor

Como melhorar a sua redação: confira 5 dicas

Todos nós sabemos que a redação é uma das partes mais importantes de uma prova, principalmente dentro dos concursos, do ENEM ou dos vestibulares. Isso porque, a nota da redação possui quase sempre um peso muito grande e que será determinante para o cálculo da nota final.

Assim, para que você garanta um bom desempenho na sua prova, é fundamental que você saiba escrever uma redação de qualidade.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe 5 dicas que irão te ajudar a melhorar a sua redação. Confira!

Uso de repertórios

O uso de repertórios é extremamente importante dentro de uma redação (principalmente no ENEM e nos vestibulares). Isso porque, eles serão os responsáveis por confirmar os argumentos que você está defendendo no seu texto.

Assim, lembre-se de ler muito e se manter informado para sempre ter um ou mais repertórios na manga. Dentre os tipos de repertórios que podem ser utilizados em uma redação, podemos citar: livros, filmes, eventos, citações, etc.

Estrutura adequada

Lembre-se de que todo texto deve possuir um começo, um meio e um fim. No caso de uma redação de gênero dissertativo-argumentativo, a estrutura adequada se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão.

Busque seguir essa estrutura para criar um texto coeso e lógico.

Argumentação

Uma das partes mais importantes da sua redação é a argumentação.

Você deverá sustentar argumentos que se baseiem no tema proposto: proponha uma ou mais teses e as sustente com argumentos e repertórios consistentes.

O tema

Um dos maiores erros que alguém pode cometer durante a prova de redação é fugir do tema que havia sido proposto pela banca.

Para evitar que isso aconteça, sempre leia atentamente o tema, os textos de apoio (se esses estiverem presentes) e todas as informações presentes na prova.

Quanto ao título, não se esqueça de entender todos os elementos presentes no mesmo. Se o seu título for, por exemplo, “Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil” (ENEM 2021 – segunda aplicação), existem alguns elementos que não podem faltar dentro do seu texto. São eles:

O papel das mulheres na ciência

O reconhecimento do papel e da contribuição das mulheres na ciência

O papel das mulheres na ciência e o reconhecimento do mesmo na área da saúde

O papel das mulheres na ciência e o reconhecimento do mesmo na área da saúde no Brasil

Treino constante

Escrever uma boa redação é resultado de muita prática. Dessa forma, podemos dizer que quanto mais você treinar, melhor será o seu texto e a sua habilidade de escrita.

Assim, tente escrever ao menos uma redação por semana. Esse processo te ajudará no aperfeiçoamento dos seus textos.