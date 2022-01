Rede estadual de ensino realiza matrícula de pessoas com deficiência

As matrículas para a rede estadual de ensino, do ano letivo de 2022, começaram nesta segunda-feira (24). Na primeira etapa, o foco é destinado as Pessoas com Deficiência (PcD). A matrícula pode ser feita via internet, com acesso pelo Portal da Educação, ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. O sistema fica disponível até 1º de fevereiro e os estudantes, pais e/ou responsáveis devem ficar atentos ao cronograma de matrícula que indicará os dias específicos para cada público.

Cronograma de matrícula

No dia 25 de janeiro, o estudante da rede estadual que pretende se transferir para outra unidade escolar da rede estadual, quando for do seu próprio interesse ou em razão de ausência da série na unidade escolar a qual concluiu o ano letivo 2021, deverá solicitar a sua transferência diretamente na unidade escolar em que estava matriculado.

O calendário de matrícula segue nos dias 26 e 27 de janeiro para os concluintes do 5º ano ou 9º ano do Ensino Fundamental, que estavam na rede municipal de ensino. A matrícula poderá ser realizada pelo próprio estudante, caso seja maior de 16 anos de idade, ou pelo responsável legal, preferencialmente via internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual.

No dia 28 de janeiro, a matrícula será destinada para o ingresso do candidato em unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do Ensino Fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem.

Já no período de 31 de janeiro e 1º de fevereiro poderá ser efetuada a matrícula do estudante que deseja ingressar em uma unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do Ensino Médio. Nestes três dias, a matrícula também poderá ser feita através da internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual.