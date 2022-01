Rede estadual de Minas Gerais prorroga matrículas até 21 de janeiro

A Secretaria de Estado da Educação (SEE) de Minas Gerais (MG) prorrogou o período de matrícula para os alunos que desejam uma vaga nas escolas da rede estadual de ensino. De acordo com a SEE, os interessados poderão realizar a matrícula até o dia 21 de janeiro.

A SEE publicou nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro, a resolução (Nº 4.695) no Diário Oficial de Minas Gerais alterando o prazo para as matrículas.

A pasta informou que a medida tomada devido aos “transtornos provocados pelas fortes chuvas em várias regiões de Minas Gerais nas últimas semanas, o que provocou situação de emergência em vários municípios”.

Desse modo, os pais, responsáveis ou jovens com mais de 18 anos têm mais uma semana para comparecer à escola para a qual o estudante foi encaminhado e efetivar a matrícula.

De acordo com a pasta, os inscritos no Sucem (Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula) podem conferir a escola para a qual o estudante foi encaminhado por meio do site de cadastro escolar.

A Secretaria informou ainda que, com a prorrogação do prazo para as matrículas, haverá também alteração do período de inscrição para as vagas remanescentes.

No entanto, os interessados que não realizaram o cadastro no Sucem dentro do prazo estabelecido pela pasta devem aguardar o período de vagas remanescentes. O período para as vagas remanescentes vai do dia 1º de fevereiro ao dia 23 de fevereiro.

Um dos documentos exigidos para a matrícula na rede estadual de Minas é o histórico escolar do aluno. Veja a lista de documentos para a matrícula no site da SEE-MG.

