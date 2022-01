Rede pública de ensino: Belém adia volta 100% presencial às aulas

A prefeitura de Belém decidiu adiar a volta 100% presencial às aulas nas escolas da rede pública de ensino. A decisão foi informada pela Secretaria Municipal de Educação na última quarta-feira (20) e foi motivada pelo número de casos de covid-19 e outras síndromes gripais entre os professores.

Desse modo, ao invés da volta 100% presencial, a retomada será feita gradualmente. De acordo com a pasta, o início do ano letivo, previsto para a próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, contará incialmente com aulas remotas.

Retomada gradual

De acordo com ofício da pasta enviado às escolas municipais, somente a partir de 31 de janeiro o retorno presencial será iniciado. Confira abaixo o cronograma da retomada gradual:

31 de janeiro : 50% dos alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental; e 50% da 3ª e da 4ª totalidade da educação de jovens, adultos e idosos (Ejai) e do ensino médio (Fundação Escola Bosque).

: 50% dos alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental; e 50% da 3ª e da 4ª totalidade da educação de jovens, adultos e idosos (Ejai) e do ensino médio (Fundação Escola Bosque). 7 de fevereiro : 100% dos alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e da 3ª e da 4ª totalidade da Ejai e do ensino médio; e 50% dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º anos) e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai.

: 100% dos alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e da 3ª e da 4ª totalidade da Ejai e do ensino médio; e 50% dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º anos) e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai. 14 de fevereiro : 100% dos alunos do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai; 50% dos estudantes da educação infantil.

: 100% dos alunos do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, e da 1ª e da 2ª totalidade da Ejai; 50% dos estudantes da educação infantil. 21 de fevereiro: 100% dos estudantes da educação infantil.

De acordo com a prefeitura, é possível que o calendário de retomada sofra alterações a depender das orientações dos órgãos de vigilância sanitária. A Secretaria de Educação da capital paraense espera que as crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas contra a covid-19 antes da retomada das aulas presenciais.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM libera locais de prova do Vestibular 2021; clique aqui e confira mais informações.