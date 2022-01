Reencontro: Scheila Carvalho ‘mete dança’ com Jacaré em show do Parangolé; veja vídeo

Apenas o verão de Salvador proporciona encontros únicos entre artistas. No último domingo (9), no “Ensaio do Parango” foi o momento de Scheila Carvalho “meter dança” com Jacaré, antigo parceiro do grupo “É O Tchan”.

O reencontro, compartilhado pela apresentadora em seu perfil do Instagram, relembrou coreografias de sucesso como as das músicas “Brincadeira da Tomada” e “Fissura”. Momentos antes de subirem ao palco, os dançarinos se divertiram nos bastidores do show.

“Olha quem tá aqui! Hoje vai ter um ‘revival’, hein?”, disse Scheila. “Eu não vou perder essa oportunidade de ver Jacaré e Scheila Carvalho dançando, nunca na minha vida”, brincou Tony Salles.

Veja o vídeo: