Renovação da CNH: Quais os novos prazos?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) passou por algumas alterações no fim do ano passado. Dentre as mudanças divulgadas, há reformulações referentes a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Nessa perspectiva, além de novos prazos para renovar o documento, a CNH ganhará um novo modelo, que terá uma semelhança mais próxima dos padrões das habilitações internacionais.

Prazos de renovação da CNH

Os condutores já podem contar com os novos prazos de validade do documento, pois já estão em vigor. Neste sentido, os cidadãos que renovarem ou tirarem a carteira de habilitação em 2022, serão incluídos nas seguintes regras:

Condutores com idade inferior a 50 anos: devem renovar a CNH a cada 10 anos;

Condutores com idade entre 50 e 70 anos: devem renovar a CNH a cada 5 anos;

Condutores com idade superior a 70 anos: devem renovar a CNH a cada 3 anos.

Nova interface da CNH

A nova CNH será emitida a partir de julho desde ano. As mudanças incluem aspectos em cores e informações adicionais dispostas no documento. A intenção é aproximar o novo modelo aos padrões internacionais. Confira as alterações a seguir:

Documento em tons verdes e amarelos;

Será adicionado a nacionalidade do condutor;

Haverá identificação de línguas estrangeiras;

O documento poderá ser digital ou impresso, ambos serão válidos, e caberá ao motorista decidir;

A assinatura ficará logo abaixo da foto do titular;

Alguns detalhes serão vistos apenas sob luz ultravioleta;

Indicador das categorias de veículos o motorista pode conduzir.

Vale salientar que o documento antigo ainda estará válido, sendo que a nova versão da CNH será exigida apenas quando o condutor tiver que renovar a habilitação.

As mudanças na carteira não param por aí, a reformulação também impactou às categorias de veículos em que motoristas é habilitado a dirigir. Desta forma, serão cerca de 14 combinações junto as letras indicativas atuais (A, B, C, D e E).