Resgate do FGTS de até R$ 6.220 é liberado para vítimas da Bahia

As fortes chuvas que provocaram alagamentos e inundações na Bahia destruíram casas, comércios e danificaram veículos. O Governo Federal anunciou uma série de medidas para socorrer as famílias. Uma delas é o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade.

A Caixa Econômica Federal liberou, a partir de hoje (11), o saque do FGTS por calamidade para moradores de Itabuna e Itororó, municípios do sul da Bahia que foram atingidos pelas enchentes e as fortes chuvas que assolaram a região.

Cada trabalhador atingido poderá retirar até R$ 6.220, conforme os endereços sejam identificados pela Defesa Civil do município. Estes podem solicitar o saque até o dia 28 de março deste ano. É necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.

A solicitação é realizada de forma simples e fácil diretamente pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência física. Basta o trabalhador escolher a opção “Meus Saques”.

Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Você Pode Gostar Também:

Como solicitar o saque FGTS

Fazer o download do aplicativo FGTS e inserir as informações de cadastro;

Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque – Calamidade pública” – acessar a cidade;

Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;

Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;

O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Os documentos, como foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, podem ser enviados pelo próprio aplicativo.

Caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge, será necessário também enviar certidão de casamento ou escritura pública de união estável. O documento também pode ser incluído no aplicativo.

Chuvas na Bahia

Ao todo, 26 mortes ocorreram em decorrência dos temporais que atingiram o estado. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 26.606 pessoas ficaram desabrigadas, 60.099 desalojadas, e duas estão desaparecidas.

Além disso, 850.445 pessoas foram afetadas pela chuva e 521 ficaram feridas. Na terça-feira (11), 166 cidades estavam sob decreto de situação de emergência.

Além de Itabuna e Itororó, a Caixa autorizou o saque antecipado do FGTS para outros 12 municípios da Bahia e dois de Minas Gerais, todos afetados pelas chuvas. Na Bahia, a medida também vale para os moradores de Canavieiras, Eunápolis, Gandu, Ilhéus, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado e Teixeira de Freitas. Em Minas Gerais, os moradores de Águas Formosas e Machacalis podem retirar o dinheiro.

Mais informações podem ser obtidas no site ou entrar em contato com a Caixa no telefone 0800-726-0207.