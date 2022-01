Resultado da Loteria Federal 5627 – Quarta – 05/01/2022

Confira o resultado da Loteria Federal 5627, PRIMEIRA EXTRAÇÃO DO ANO, realizada no dia 05/01/2022 ( QUARTA ), às 19:00h. resultado da Federal 5627.

As extrações da Loteria Federal são realizadas sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Conheça sempre o resultado da federal, que é postado aqui no MidasSorte assim que ocorrem os sorteios, prêmio a prêmio. Passe em uma casa lotérica, adquira seu bilhete, ponha Fé e confira conosco o seu Bilhete resultado da Loteria Federal 5627, prêmio a prêmio.

Loteria Federal 5627 no momento do sorteio, prêmio a prêmio…

Informativo MidasSorte: 05 ( cinco ) últimas extrações da Loteria Federal

Você pode receber os prêmios resultado da extração 5627, de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA. Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago. Não perca tempo.

Adquira o seu bilhete resultado Loteria Federal 5627 na casa lotérica mais próxima. Boa Sorte!!!

Esclarecimentos sobre o resultado da Loteria Federal 5627

A Loteria Federal é a mais tradicional do Brasil. Com a Loteria Federal, você, além das chances de acertar um dos cinco prêmios principais, também pode ganhar, se acertar:

– Números que sejam as aproximações imediatamente Anterior e Posterior ao Número sorteado no 1º Prêmio.

– A Milhar, a Centena, e a Dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais.

– Bilhetes cujos números contenham a Dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à Dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior.

– A Unidade do primeiro prêmio.

Os sorteios das extrações são realizados nas quartas e sábados com prêmios principais de R$ 500 mil nas Quartas e nos Sábados.

Você também pode concorrer a R$ 1,35 Milhão no prêmio principal, apostando na Extração Mensal Milionária.

Como participar do resultado da Loteria Federal 5627

O bilhete pode ser adquirido inteiro ou em fração – cada bilhete possui 10 frações e a premiação é proporcional ao número de frações que você adquire.

Os Bilhetes, desse resultado da Loteria Federal 5627, estão disponíveis para venda nas Casas Lotéricas. Cada fração ao preço de R$ 4,00.

A Loteria Federal é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Curiosidade: As pessoas compram os bilhetes atribuindo-lhes uma relação com eventos de Sonhos e Bichos. Essa tradicional relação Bichos/Números foi criada em 1892 pelo Barão de Drumond, para angariar fundos para sustentar o 1º zoológico do Rio de Janeiro.

Atualmente, as dezenas de 01 a 100 (00) estão divididas em 25 grupos de 04 dezenas e atribuído, a cada grupo, um Bicho: ( As Lotéricas Caixa adotam , e estampam em suas vitrines, essa relação como divulgação para a Loteria Federal).

Bilhetes com final:

Grupo 1 – dezenas: 01;02;03;04 = Avestruz

Grupo 2 – dezenas: 05;06;07;08 = Águia

Grupo 3 – dezenas: 09;10;11;12 = Burro

Grupo 4 – dezenas: 13;14;15;16 = Borboleta

Grupo 5 – dezenas: 17;18;19;20 = Cachorro

Grupo 6 – dezenas: 21;22;23;24 = Cabra

Grupo 7 – dezenas: 25;26;27;28 = Carneiro

Grupo 8 – dezenas: 29;30;31;32 = Camelo

Grupo 9 – dezenas: 33;34;35;36 = Cobra

Grupo 10 – dezenas: 37;38;39;40 = Coelho

Grupo 11 – dezenas: 41;42;43;44 = Cavalo

Grupo 12 – dezenas: 45;46;47;48 = Elefante

Grupo 13 – dezenas: 49;50;51;52 = Galo

Grupo 14 – dezenas: 53;54;55;56 = Gato

Grupo 15 – dezenas: 57;58;59;60 = Jacaré

Grupo 16 – dezenas: 61;62;63;64 = Leão

Grupo 17 – dezenas: 65;66;67;68 = Macaco

Grupo 18 – dezenas: 69;70;71;72 = Porco

Grupo 19 – dezenas: 73;74;75;76 = Pavão

Grupo 20 – dezenas: 77;78;79;80 = Peru

Grupo 21 – dezenas: 81;82;83;84 = Touro

Grupo 22 – dezenas: 85;86;87;88 = Tigre

Grupo 23 – dezenas: 89;90;91;92 = Urso

Grupo 24 – dezenas: 93;94;95;96 = Veado

Grupo 25 – dezenas: 97;98;99;00 = Vaca

Informativo da Caixa Econômica Federal:

A Loteria Federal teve o seu 1º (primeiro) Sorteio em 15/09/1962. Essa Loteria oficial tem um cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade (Seguridade, Educação, Cultura, Segurança Pública e Esporte). Confira a distribuição desses recursos no site da Caixa Econômica Federal.

Boa sorte, nessa Extração resultado da Loteria Federal 5627, Primeira Extração do Ano!!!