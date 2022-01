Resumão do BBB22: saiba tudo que rolou na casa neste sábado (29)

Com um dia agitado, o sábado (29) na casa mais vigiada do Brasil começou com a disputa do anjo, que levou três brothers ao castigo do monstro. O pós-festa não foi muito tranquilo, pois após a prova começaram as especulações, Vip indo direto para a Xepa por causa do Castigo do Monstro, que dessa vez levou 300 estalecas de cada, e ainda teve muita resenha sobre a festa que resultou em muitos beijos.

No início da manhã, os assuntos mais falados da casa foram os beijos de Maria, Eliezer e Linn. Maria foi considerada pelos brothers “O Novo Alemão”, ex participante do reality que assumiu um namoro duplo durante o programa.

A manhã seguiu com o jogo fervendo, já que o Líder, Tiago Abravanel, falou sobre situações desconfortáveis vividas com a cantora Naira Azevedo durante conversa com Linn. Ainda sobre o assunto, o brother comentou que a cantora queria falar sobre não ter sido levada para o Vip esta semana, e afirmou que não queria que ele se sentisse mal quando ela estivesse mal.

Sobre o paredão, Tiago revelou que Rodrigo é a sua primeira escolha para ser o indicado ao paredão.