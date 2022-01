Resumo: confira o que vai acontecer em ‘Malhação: Sonhos’ entre 17 e 21 de janeiro

Nesta semana, em “Malhação: Sonhos”, novela teen da TV Globo, Nat confronta Duca, tem um flash de memória e finge desmaiar.

Ainda nesta semana, Joaquina revela a verdade sobre os planos de Josefina para Nando. Confira o resumo completo:

Gael acredita que Duca esteja traindo Bianca com Nat e rompe com os dois. Bianca acredita em Duca, mas desconfia de Nat. Joaquina não consegue impedir que Nando assine o contrato de Josefina para a venda da fábrica. Nat comemora o sucesso de seu plano com Lobão, mas fica confusa com seus sentimentos por Karina. Jade visita Lucrécia e Edgard. Nando acredita que casará com Josefina e reformará a Ribalta. Lobão orienta Nat a levar Duca para a Khan. Lucrécia oferece a Jeff a oportunidade de uma turnê nacional com a companhia de dança de Fly. Nat confronta Duca, tem um flash de memória e desfalece.

Lobão questiona Nat, que inventa que o desmaio foi apenas fingimento. Bianca pede a ajuda de Jade para desmascarar Nat. Josefina inicia seu plano secreto para a demolição da fábrica. Germano visita Nat, que lhe pede orientações. Pedro comenta com João que acredita que Karina esteja grávida e Delma ouve. Germano pede a Duca que não se afaste de Nat. Roberta e Germano se reencontram. Lincoln apoia a entrada de Jeff na companhia de dança. Joaquina revela a verdade sobre os planos de Josefina para Nando. Gael surpreende Luiz conversando com Nat.

Luiz consegue se livrar de Gael. Duca comenta com Dalva que pensa em abrir sua própria academia. Bianca acredita que Nat pode estar ligada a Lobão. Karina desfaz o mal-entendido sobre sua suposta gravidez, e Pedro e Delma ficam aliviados. Jeff parte para sua turnê com a companhia de dança de Fly. Gael recebe uma ordem de despejo de sua academia. Nat leva Duca até a Khan e Lobão surpreende o lutador.

Nat afirma a Duca que ele lhe fez mal, e o lutador acusa Lobão. Nat pede para lutar com Duca sozinha, mas fica confusa com tudo o que o rapaz lhe diz. Nando revela a Gael e Edgard que foi enganado por Josefina. Jade incentiva Bianca a ligar para Duca. Luiz foge de Lobão. Nat se vira contra Lobão. Bianca avisa a Gael que Duca e Nat estão em perigo. Joaquina confessa que é irmã de Josefina e todos se unem para retomar a fábrica. Gael chega com a polícia à Khan, mas Lobão acerta um golpe contra Duca e consegue escapar. Nat beija Duca, que desperta, e Bianca vê os dois.