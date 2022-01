Revalida 2022: inscrições para a 1ª etapa terminam hoje (21)

O período de inscrição para a 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022 termina nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro. O prazo para solicitar atendimento especializado também termina hoje.

Os interessados devem realizar as inscrições por meio do site do Revalida. De acordo com o edital, para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 410. O pagamento deve ser feito até o dia 26 de janeiro.

Durante a inscrição o candidato deve indicar em qual cidade deseja realizar o exame. Ainda conforme o edital, a aplicação das provas será feita em oito capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

No ato de inscrição, o candidato deve enviar imagens de frente e verso do diploma expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira, reconhecida no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente. Há exceção no caso de pessoas refugiadas.

O Inep deve divulgar o resultado da análise do diploma no dia 28 de janeiro. De acordo com o edital, caso haja irregularidade, a inscrição não será confirmada.

Sobre o exame

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de medicina em instituições estrangeiras. Para exercer a profissão no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame.

O exame é feito em duas etapas, sendo a 1ª de caráter teórico. Desse modo, as provas da 1ª etapa são compostas por questões teóricas sobre as seguintes áreas de conhecimento: clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; e medicina da família e comunidade.

Conforme o cronograma, o Inep vai aplicar a prova da 1ª etapa do Revalida 2022 no dia 6 de março. O órgão ainda não informou a data de divulgação do resultado.

Veja mais detalhes no edital.

